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Вопрос КСУ: депутаты встретились с послами G7
Нардепы во главе с Разумковым обсудили с послами G7 возобновление эффективной работы антикоррупционных органов.
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В ВР рассказали о налоговых изменениях для бизнеса
- 14:57
Минфин: На счетах больниц Украины застряли 10 млрд
- 14:16
Микитася отпустили под домашний арест
- 13:57
Азербайджан озвучил потери в Нагорном Карабахе
- 13:06
Рассмотрение законопроектов по КСУ отложили
- 12:27
Генассамблея ООН собирает спецсессию из-за COVID
- 11:59
Рада утвердила реформу речных перевозок
- 11:48
В Киеве два дня снижается прирост COVID-19
- 11:16
СМИ узнали о возможной альтернативе локдауну
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- 10:50
В России обновлен рекорд прироста коронавируса
- 10:31
Трамп записал обращение к народу по выборам
- 10:17
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14:57
В ВР рассказали о налоговых изменениях для бизнеса
14:55
Ереван назвал условие окончания конфликта в Карабахе
14:45
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14:40
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Определен режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина
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14:16
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14:12
Укроборонпром в 2021 году ликвидируют - глава концерна
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Украинцам предлагается побороться за рекордный джекпот лотереи EuroMillionsв €200 миллионов
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11:55
Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы
11:50
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11:48
Рада утвердила реформу речных перевозок
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Журнал Корреспондент
№22(862)
от 19 НОЯБРЯ 2020
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