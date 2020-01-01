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СПЕЦТЕМА: Карантин в Киеве и Украине
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Вопрос КСУ: депутаты встретились с послами G7
Вопрос КСУ: депутаты встретились с послами G7
Нардепы во главе с Разумковым обсудили с послами G7 возобновление эффективной работы антикоррупционных органов. - 14:40
В ВР рассказали о налоговых изменениях для бизнеса
В ВР рассказали о налоговых изменениях для бизнеса - 14:57
Минфин: На счетах больниц Украины застряли 10 млрд
Минфин: На счетах больниц Украины застряли 10 млрд - 14:16
Микитася отпустили под домашний арест
Микитася отпустили под домашний арест - 13:57
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Украина получит €70 млн на энергоэффективность
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Укроборонпром в 2021 году ликвидируют - глава концерна
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В Житомирской области битой избили крупного чина СБУ
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Минфин: На счетах больниц Украины застряли 10 млрд
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