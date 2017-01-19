СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

СЕМЬ ДНЕЙ

6 БОЛЕЗНЕННЫЙ КОМПРОМИСС Тезисы Пинчука вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Мы спросили у политиков: возможно ли в 2017 году примирение с Россией, в том числе и по “сценарию” Пинчука?

8 ВКЛЮЧИТЬ ВОЛЮ К ЖИЗНИ Ольга Руднева, директор фонда АНТИСПИД

10 ДОЖДЯ НЕ БУДЕТ Решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию исключить российский оппозиционный канал Дождь из перечня каналов в украинских кабельных сетях — обоснованно или это политический жест? Мнения политиков, медиаэкспертов, украинских и российских журналистов разделились

ФОТО НЕДЕЛИ

15 МОМЕНТ ПРОЩАНИЯ Джо Байден 16 января в последний раз приехал в Киев в статусе вице-президента США. На многочисленных фото вместе с президентом Украины Петром Порошенко он улыбался и держался как закадычный друг

МИР

16 ТРАМП И АМЕРИКА: КТО КОГО? Америка переживет правление Дональда Трампа благодаря системе сдержек и противовесов в государственной власти. А вот во внешней политике у президента США будет куда больше свободы. Однако у нашей страны еще остается шанс сохранить поддержку Запада и свои интересы при изменении отношений между Россией и Штатами. Все зависит от политической воли украинского руководства

ТЕМА НОМЕРА

19 КРИВОГО ЗЕРКАЛА ОСКОЛКИ Российская пропаганда оправдывает войну на востоке и аннексию Крыма. Ее усилиями уже частично испорчен имидж нашей страны в Европе. Чем Украина может на это ответить? Почему контрпропаганда не срабатывает ни у нас, ни в ЕС и США?

ДЕНЬГИ

24 ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ? 2017 год не будет для украинской экономики провальным, но не станет и прорывным. Главные задачи страны по выведению отечественной экономики из пике — удержать национальную валюту, не допустить галопирования инфляции и продолжить выполнять требования международных финансовых институтов. И не проиграть войну

СТРАНА

28 ЛОВУШКА ПАТРИОТИЗМА Продолжающийся уже почти три года вооруженный конфликт на востоке страны породил множество этических вопросов. Военные и гражданские люди решают их по-разному и часто каждый по-своему. Но и священники, от которых многие ожидают получить ориентир в решении моральных дилемм, также не всегда действуют непротиворечиво и понятно для мирян

30 ВЛАСТЕЛИНЫ СЕТЕЙ Для украинских политиков соцсети давно не в диковинку: в Фейсбуке присутствуют аккаунты всех лидеров крупнейших партий, где они собрали многотысячную аудиторию. Корреспондент решил изучить, насколько значим в наших реалиях этот инструмент и насколько эффективно его используют в Украине

32 ТОП-20 ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ, ПИШУЩИХ О ПОЛИТИКЕ

34 УКРАИНА В ПЛЕНУ ОШИБОЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ Лидер партии Социалисты, экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара — о том, какими должны быть национальные приоритеты во внутренней и внешней политике

37 КОСМИЧЕСКАЯ УКРАИНА ГЛАЗАМИ ИЛОНА МАСКА Что ждет Украину, одну из десяти космических стран мира, в условиях, когда космические программы перестали быть исключительно привилегией богатых государств и постепенно осваиваются частными компаниями

ЖИЗНЬ

42 НЕРЕАЛЬНО Украину знают как колыбель более десятка компьютерных игр, ставших легендой. А число компаний, создающих игровые проекты, перевалило за сотню. Во что будем играть в новом сезоне?

КУЛЬТУРА

45 ВЗОРВАТЬ ИНТЕРНЕТ Андрей Орлов, Орлуша — о поэтах, копирайтерах, европейской идее и русском мире

СПОРТ