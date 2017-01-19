USD
28.0165
 
ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Журнал №2
2(744)
19 ЯНВАРЯ 2017
Для доступа в PDF- архив журнала нужно авторизироваться или зарегистрироваться.
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
СЕМЬ ДНЕЙ
6
БОЛЕЗНЕННЫЙ КОМПРОМИСС
Тезисы Пинчука вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Мы спросили у политиков: возможно ли в 2017 году примирение с Россией, в том числе и по “сценарию” Пинчука?
8
ВКЛЮЧИТЬ ВОЛЮ К ЖИЗНИ
Ольга Руднева, директор фонда АНТИСПИД
10
ДОЖДЯ НЕ БУДЕТ
Решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию исключить российский оппозиционный канал Дождь из перечня каналов в украинских кабельных сетях — обоснованно или это политический жест? Мнения политиков, медиаэкспертов, украинских и российских журналистов разделились
ФОТО НЕДЕЛИ
15
МОМЕНТ ПРОЩАНИЯ
Джо Байден 16 января в последний раз приехал в Киев в статусе вице-президента США. На многочисленных фото вместе с президентом Украины Петром Порошенко он улыбался и держался как закадычный друг
МИР
16
ТРАМП И АМЕРИКА: КТО КОГО?
Америка переживет правление Дональда Трампа благодаря системе сдержек и противовесов в государственной власти. А вот во внешней политике у президента США будет куда больше свободы. Однако у нашей страны еще остается шанс сохранить поддержку Запада и свои интересы при изменении отношений между Россией и Штатами. Все зависит от политической воли украинского руководства
ТЕМА НОМЕРА
19
КРИВОГО ЗЕРКАЛА ОСКОЛКИ
Российская пропаганда оправдывает войну на востоке и аннексию Крыма. Ее усилиями уже частично испорчен имидж нашей страны в Европе. Чем Украина может на это ответить? Почему контрпропаганда не срабатывает ни у нас, ни в ЕС и США?
ДЕНЬГИ
24
ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ?
2017 год не будет для украинской экономики провальным, но не станет и прорывным. Главные задачи страны по выведению отечественной экономики из пике — удержать национальную валюту, не допустить галопирования инфляции и продолжить выполнять требования международных финансовых институтов. И не проиграть войну
СТРАНА
28
ЛОВУШКА ПАТРИОТИЗМА
Продолжающийся уже почти три года вооруженный конфликт на востоке страны породил множество этических вопросов. Военные и гражданские люди решают их по-разному и часто каждый по-своему. Но и священники, от которых многие ожидают получить ориентир в решении моральных дилемм, также не всегда действуют непротиворечиво и понятно для мирян
30
ВЛАСТЕЛИНЫ СЕТЕЙ
Для украинских политиков соцсети давно не в диковинку: в Фейсбуке присутствуют аккаунты всех лидеров крупнейших партий, где они собрали многотысячную аудиторию. Корреспондент решил изучить, насколько значим в наших реалиях этот инструмент и насколько эффективно его используют в Украине
32
ТОП-20 ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ, ПИШУЩИХ О ПОЛИТИКЕ
34
УКРАИНА В ПЛЕНУ ОШИБОЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Лидер партии Социалисты, экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара — о том, какими должны быть национальные приоритеты во внутренней и внешней политике
37
КОСМИЧЕСКАЯ УКРАИНА ГЛАЗАМИ ИЛОНА МАСКА
Что ждет Украину, одну из десяти космических стран мира, в условиях, когда космические программы перестали быть исключительно привилегией богатых государств и постепенно осваиваются частными компаниями
ЖИЗНЬ
42
НЕРЕАЛЬНО
Украину знают как колыбель более десятка компьютерных игр, ставших легендой. А число компаний, создающих игровые проекты, перевалило за сотню. Во что будем играть в новом сезоне?
КУЛЬТУРА
45
ВЗОРВАТЬ ИНТЕРНЕТ
Андрей Орлов, Орлуша — о поэтах, копирайтерах, европейской идее и русском мире
СПОРТ
49
НУЖЕН ИМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Бывшие звезды чемпионата Украины по футболу переезжают в зарубежные чемпионаты, не оставляя без внимания даже не слишком перспективные варианты
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

ВИДЕО

http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945551.jpg
Реал вылетел из Кубка Испании
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945537.jpg
В ЛНР взорвался автомобиль, погиб водитель
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945525.jpg
В масштабном лесном пожаре в Чили погибли шестеро
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945517.jpg
Кличко отжался на Крещатике в поддержку флешмоба
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945504.jpg
АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945430.jpg
Мимо Земли пролетел астероид
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945244.jpg
Создатель Pokemon Go выпустил новую игру о покемонах
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945345.jpg
Путин спел под гитару
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945332.jpg
Активисты Гринпис захватили кран в Вашингтоне
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945310.jpg
В Британии назвали Адмирал Кузнецов "кораблем позора"
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945252.jpg
СюжетЛа-Ла Ленд: все о фильме-конкуренте Титаника
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945181.jpg
В Украине протестировали мощный ударный дрон
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945156.jpg
В Киеве вырубают деревья возле снесенного кинотеатра Нивки
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945080.jpg
Australian Open. Обзор матча Уильямс-Конте
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1945057.jpg
Названа дата презентации нового смартфона BlackBerry
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1944965.jpg
Волонтеры обнаружили российский БТР в Донецке
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1944910.jpg
СМИ показали гигантского питона, съевшего двух коз
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1944907.jpg
Террористы захватили отель в столице Сомали
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1944872.jpg
Бразильянка с красивейшими ягодицами станцевала самбу
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1944813.jpg
Пакистан во второй раз успешно испытал ракету
Журнал Корреспондент
№2(744)
от 19 ЯНВАРЯ 2017
Архив Проекты журнала Реклама в журнале Подпишись
  • © 2000-2017, ООО «Корреспондент». Все права защищены.
  • Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.
  • При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
  • Новости с пометками "Мнение", "Экспертиза", "Заявление", "Регионы", "Деньги", "Власть" публикуются на правах рекламы.
  • Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на "Интерфакс-Украина", EPA / UPG, строго воспрещается.
Яндекс.Метрика
bigmir)net TOP 100
X

Ошибка