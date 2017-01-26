СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

СЕМЬ ДНЕЙ

6 МОВОСРАЧ Соавторы законопроекта №5670 “Про державну мову”, политики и политологи - о своевременности такой законодательной инициативы

10 ОПЕРАЦИЯ ЭМИГРАЦИЯ Текст основателя и бывшего собственника портала AIN.ua Артура Оруджалиева, на днях эмигрировавшего в Штаты, о причинах, побуждающих десятки тысяч молодых талантливых украинцев покидать родину, породил бурную дискуссию в соцсетях. О собственном опыте рассказали живущие в эмиграции и отказавшиеся от идеи уехать. Много было и тех, кто считает приверженцев идеи эмиграции сторонниками очередной “зрады”

12 ПРЕДАННЫЙ ДУХ АМЕРИКИ Андрей Зубов, российский историк и политолог, религиовед, доктор исторических наук

ГЛАВНОЕ

14 СБРОСИЛ БАЛЛАСТ Инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа в Украине едва не затмило событие иного рода, случившееся день в день: Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, заявила о прекращении работы “по экономическим и политическим причинам”

ПЕРВЫЙ ПЛАН

20 "МОЙ ПИАР-МЕНЕДЖМЕНТ ГОСПОДЬ БОГ" Олег Ляшко рассказывает, чем занимался во время поездки в Таиланд, как с детства зарабатывал деньги и почему Юлия Тимошенко его не любит

ТЕМА НОМЕРА

23 ЗАГОВОРЕННАЯ РЕФОРМА Все годы независимости система здравоохранения оставалась наиболее консервативной, закрытой и коррумпированной в Украине. Вторая по счету команда новаторов во главе с Ульяной Супрун, которая более полугода не может получить официальный статус главы Минздрава, пытается осуществить реформы, о которых говорят десятилетиями. Почему эти попытки вызывают мощное противодействие?

СЕМЬ ДНЕЙ

27 РЕДИЗАЙН ТРИШКИНОГО КАФТАНА Денис Ялухин, политический обозреватель Корреспондента

ДЕНЬГИ

28 ОСТРАЯ МОНЕТАРНАЯ ПАНИКА В январе в Украине в очередной раз произошел скачок курса национальной валюты. Это не первые и явно не последние изменения курса. В чем их причина и какой способ самозащиты от валютных колебаний лучше других?

ПЕРСОНА

32 РВАНЕТ ИЗ-ЗА НАПРЯЖЕНИЯ Самый медийный бизнесмен РФ Дмитрий Потапенко — о том, почему российский средний класс так легко проиграл власти битву, ресурсы и собственную свободу

СТРАНА

36 РАЗДЕЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ Как события на Донбассе сделали родственников врагами

ЖИЗНЬ

39 РЕСПУБЛИКА ДЕРИБАН Владельцы подъемников и отелей на горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатья боятся, что этот сезон может стать последним. На высоте более 1.300 метров, на склонах, где сейчас катаются лыжники и сноубордисты, уже розданы участки под сады и огороды

СТРАНА

42 СПЕЦ ПО ЕВРОВИДЕНИЮ Президент МВЦ Виктор Ткаченко — о том, почему проведение знаменитого песенного конкурса в Киеве в этом году не сорвется

ЖИЗНЬ

44 ПЫТКИ ДЛЯ ЗАБАВЫ Украина может остаться без цирков — депутаты намереваются принять закон о запрете эксплуатации животных. Зоозащитники говорят о дичайших случаях истязаний, артисты цирка — о том, что запретить проще, чем контролировать. Мы выслушали обе стороны

СПОРТ