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ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Журнал №1
1(743)
29 ДЕКАБРЯ 2016
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ПЕРВЫЙ ПЛАН
18
УВИДЕТЬ ПРОСТОГО УКРАИНЦА
Глава фракции Самопомiч Олег Березюк — о том, почему власть препятствует преобразованиям в стране и какие вызовы и надежды готовит украинцам будущий год
СТРАНА
23
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОРОШЕНКО
Неудачи на пути евроинтеграции и провал реформ могут толкнуть Украину на путь авторитаризма. Но этот сценарий, который сегодня уже всерьез обсуждают эксперты, грешит изъянами как для страны, так и для самого Президента
29
МИНСК НАВЫВОРОТ
Международное сообщество требует реализации Минских соглашений. Сейчас кажется, переговоры зашли в тупик, ситуация патовая. Но 2017-й может все кардинально изменить
34
КАК ВОЗРОДИТЬ СТРАНУ
Александр Соловьев — о том, почему сейчас в политику идут люди, никогда ранее ею не интересовавшиеся
ЖИЗНЬ
35
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Судьбы украинских политзаключенных находятся в руках одного человека. Пока он сидит в Кремле, они содержатся в нечеловеческих условиях, а переговоры об их освобождении и обмене срываются
40
НЕЗАМЕТНЫЙ ТРИУМФ
Пока государство пытается спасти финансово-промышленные гиганты, терпящие убытки в разгар великой украинской депрессии, малый и средний бизнес, по природе более гибкий и быстро развивающийся, привлекает иностранных инвесторов и осваивает зарубежные рынки
44
Я ГЕНИАЛЕН! АБСОЛЮТНО
Александр Меламуд рассказывает о том, зачем преуспевающему девелоперу пробовать себя в шоу-бизнесе и каким должен быть настоящий новогодний подарок
СПОРТ
48
НЕ ЛОТЕРЕЯ СПОРТПРОГНОЗ
Каких событий ждать в мире спорта в 2017-м. Россия потеряет чемпионат мира, Владимир Кличко закончит с боксом, а футбольный клуб Днепр испарится
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ВИДЕО

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Гройсман пожелал украинцам, чтобы мечты сбывались
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Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
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Порошенко на передовой поздравил морпехов
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Стрельба в США: есть жертвы и раненые
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Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог
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Капитан Порту вырубил фанатку
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Песков выругался в эфире телеканала
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Смерть Джорджа Майкла вывела в хиты старый шлягер
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СМИ показали 100 красивейших мужчин 2016 года
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Армия подвела итоги года в одном видео
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Экстрим и безумства: GoPro показала лучшие видео
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В Польше самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы
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В Хмельницком патрульные застрелили мужчину
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Назначен новый глава полиции Киевской области
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1932967.jpg
Астронавты на МКС поддержали "манекен-флешмоб"
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1932776.jpg
На Одесчине нацгвардия ловит убийцу
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1932734.jpg
Видео с рождественскими казусами стало хитом
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1932689.jpg
Афины засыпало снегом
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1932699.jpg
WTA попрощалась с Иванович
Журнал Корреспондент
№1(743)
от 29 ДЕКАБРЯ 2016
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