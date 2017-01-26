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ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Журнал №3
3(745)
26 ЯНВАРЯ 2017
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
СЕМЬ ДНЕЙ
6
МОВОСРАЧ
Соавторы законопроекта №5670 “Про державну мову”, политики и политологи - о своевременности такой законодательной инициативы
10
ОПЕРАЦИЯ ЭМИГРАЦИЯ
Текст основателя и бывшего собственника портала AIN.ua Артура Оруджалиева, на днях эмигрировавшего в Штаты, о причинах, побуждающих десятки тысяч молодых талантливых украинцев покидать родину, породил бурную дискуссию в соцсетях. О собственном опыте рассказали живущие в эмиграции и отказавшиеся от идеи уехать. Много было и тех, кто считает приверженцев идеи эмиграции сторонниками очередной “зрады”
12
ПРЕДАННЫЙ ДУХ АМЕРИКИ
Андрей Зубов, российский историк и политолог, религиовед, доктор исторических наук
ГЛАВНОЕ
14
СБРОСИЛ БАЛЛАСТ
Инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа в Украине едва не затмило событие иного рода, случившееся день в день: Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, заявила о прекращении работы “по экономическим и политическим причинам”
ПЕРВЫЙ ПЛАН
20
"МОЙ ПИАР-МЕНЕДЖМЕНТ ГОСПОДЬ БОГ"
Олег Ляшко рассказывает, чем занимался во время поездки в Таиланд, как с детства зарабатывал деньги и почему Юлия Тимошенко его не любит
ТЕМА НОМЕРА
23
ЗАГОВОРЕННАЯ РЕФОРМА
Все годы независимости система здравоохранения оставалась наиболее консервативной, закрытой и коррумпированной в Украине. Вторая по счету команда новаторов во главе с Ульяной Супрун, которая более полугода не может получить официальный статус главы Минздрава, пытается осуществить реформы, о которых говорят десятилетиями. Почему эти попытки вызывают мощное противодействие?
СЕМЬ ДНЕЙ
27
РЕДИЗАЙН ТРИШКИНОГО КАФТАНА
Денис Ялухин, политический обозреватель Корреспондента
ДЕНЬГИ
28
ОСТРАЯ МОНЕТАРНАЯ ПАНИКА
В январе в Украине в очередной раз произошел скачок курса национальной валюты. Это не первые и явно не последние изменения курса. В чем их причина и какой способ самозащиты от валютных колебаний лучше других?
ПЕРСОНА
32
РВАНЕТ ИЗ-ЗА НАПРЯЖЕНИЯ
Самый медийный бизнесмен РФ Дмитрий Потапенко — о том, почему российский средний класс так легко проиграл власти битву, ресурсы и собственную свободу
СТРАНА
36
РАЗДЕЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Как события на Донбассе сделали родственников врагами
ЖИЗНЬ
39
РЕСПУБЛИКА ДЕРИБАН
Владельцы подъемников и отелей на горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатья боятся, что этот сезон может стать последним. На высоте более 1.300 метров, на склонах, где сейчас катаются лыжники и сноубордисты, уже розданы участки под сады и огороды
СТРАНА
42
СПЕЦ ПО ЕВРОВИДЕНИЮ
Президент МВЦ Виктор Ткаченко — о том, почему проведение знаменитого песенного конкурса в Киеве в этом году не сорвется
ЖИЗНЬ
44
ПЫТКИ ДЛЯ ЗАБАВЫ
Украина может остаться без цирков — депутаты намереваются принять закон о запрете эксплуатации животных. Зоозащитники говорят о дичайших случаях истязаний, артисты цирка — о том, что запретить проще, чем контролировать. Мы выслушали обе стороны
СПОРТ
48
ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ФУТБОЛ
Лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко рассказал, почему у звезд украинского чемпионата по футболу мало что получается за рубежом
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Журнал Корреспондент
№3(745)
от 26 ЯНВАРЯ 2017
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