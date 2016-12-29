ПЕРВЫЙ ПЛАН
18
УВИДЕТЬ ПРОСТОГО УКРАИНЦА
Глава фракции Самопомiч Олег Березюк — о том, почему власть препятствует преобразованиям в стране и какие вызовы и надежды готовит украинцам будущий год
СТРАНА
23
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОРОШЕНКО
Неудачи на пути евроинтеграции и провал реформ могут толкнуть Украину на путь авторитаризма. Но этот сценарий, который сегодня уже всерьез обсуждают эксперты, грешит изъянами как для страны, так и для самого Президента
29
МИНСК НАВЫВОРОТ
Международное сообщество требует реализации Минских соглашений. Сейчас кажется, переговоры зашли в тупик, ситуация патовая. Но 2017-й может все кардинально изменить
34
КАК ВОЗРОДИТЬ СТРАНУ
Александр Соловьев — о том, почему сейчас в политику идут люди, никогда ранее ею не интересовавшиеся
ЖИЗНЬ
35
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Судьбы украинских политзаключенных находятся в руках одного человека. Пока он сидит в Кремле, они содержатся в нечеловеческих условиях, а переговоры об их освобождении и обмене срываются
40
НЕЗАМЕТНЫЙ ТРИУМФ
Пока государство пытается спасти финансово-промышленные гиганты, терпящие убытки в разгар великой украинской депрессии, малый и средний бизнес, по природе более гибкий и быстро развивающийся, привлекает иностранных инвесторов и осваивает зарубежные рынки
44
Я ГЕНИАЛЕН! АБСОЛЮТНО
Александр Меламуд рассказывает о том, зачем преуспевающему девелоперу пробовать себя в шоу-бизнесе и каким должен быть настоящий новогодний подарок
СПОРТ
48
НЕ ЛОТЕРЕЯ СПОРТПРОГНОЗ
Каких событий ждать в мире спорта в 2017-м. Россия потеряет чемпионат мира, Владимир Кличко закончит с боксом, а футбольный клуб Днепр испарится