USD
27.8981
 
ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Журнал №1
1(743)
29 ДЕКАБРЯ 2016
Для доступа в PDF- архив журнала нужно авторизироваться или зарегистрироваться.
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ПЕРВЫЙ ПЛАН
18
УВИДЕТЬ ПРОСТОГО УКРАИНЦА
Глава фракции Самопомiч Олег Березюк — о том, почему власть препятствует преобразованиям в стране и какие вызовы и надежды готовит украинцам будущий год
СТРАНА
23
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОРОШЕНКО
Неудачи на пути евроинтеграции и провал реформ могут толкнуть Украину на путь авторитаризма. Но этот сценарий, который сегодня уже всерьез обсуждают эксперты, грешит изъянами как для страны, так и для самого Президента
29
МИНСК НАВЫВОРОТ
Международное сообщество требует реализации Минских соглашений. Сейчас кажется, переговоры зашли в тупик, ситуация патовая. Но 2017-й может все кардинально изменить
34
КАК ВОЗРОДИТЬ СТРАНУ
Александр Соловьев — о том, почему сейчас в политику идут люди, никогда ранее ею не интересовавшиеся
ЖИЗНЬ
35
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Судьбы украинских политзаключенных находятся в руках одного человека. Пока он сидит в Кремле, они содержатся в нечеловеческих условиях, а переговоры об их освобождении и обмене срываются
40
НЕЗАМЕТНЫЙ ТРИУМФ
Пока государство пытается спасти финансово-промышленные гиганты, терпящие убытки в разгар великой украинской депрессии, малый и средний бизнес, по природе более гибкий и быстро развивающийся, привлекает иностранных инвесторов и осваивает зарубежные рынки
44
Я ГЕНИАЛЕН! АБСОЛЮТНО
Александр Меламуд рассказывает о том, зачем преуспевающему девелоперу пробовать себя в шоу-бизнесе и каким должен быть настоящий новогодний подарок
СПОРТ
48
НЕ ЛОТЕРЕЯ СПОРТПРОГНОЗ
Каких событий ждать в мире спорта в 2017-м. Россия потеряет чемпионат мира, Владимир Кличко закончит с боксом, а футбольный клуб Днепр испарится
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

ВИДЕО

http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936863.jpg
На Львовщине взорвали памятник убитым в Гуте Пеняцкой
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936740.jpg
Экс-игрок ряда клубов НБА выиграл конкурс трехочковых в Китае
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936732.jpeg
Автор нашумевшего Pen-Pineapple выпустил новый хит
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936727.jpeg
В Черноморске ветераны АТО отключили канал Дождь
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936694.jpg
Трамп ответил на критику Мерил Стрип
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936685.jpg
Стенка на стенку: жесткая драка баскетболисток
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936658.jpg
Легенда Ливерпуля Джеррард нанес визит фанату с раком
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936625.png
Появилось видео выгрузки танков США в Германии
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936612.png
В небе над Россией взорвался метеорит
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936579.jpg
Израильский дипломат назвал "идиотом" главу британского МИД
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936566.jpg
В российском Орле загорелся торговый центр
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936472.jpg
Теракт в Иерусалиме: опубликовано видео
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936444.jpg
В Николаеве девочка упала в канализационный люк
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936415.jpg
Драка в матче Виннипега и Баффало
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936359.jpg
Фокусник Девид Блейн прострелил себе рот во время выступления
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936331.jpg
Пашинский и Корбан. Появилась вторая аудиозапись
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936276.png
В Литве закрыли телешоу из-за наци-приветствия
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936274.png
Впервые лицом косметики Maybelline стал мужчина
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1936175.jpg
В торговом центре Москвы включили гимн Украины
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1935988.jpg
В Тайване на похороны политика позвали 50 стриптизерш
Журнал Корреспондент
№1(743)
от 29 ДЕКАБРЯ 2016
Архив Проекты журнала Реклама в журнале Подпишись
  • © 2000-2017, ООО «Корреспондент». Все права защищены.
  • Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.
  • При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
  • Новости с пометками "Мнение", "Экспертиза", "Заявление", "Регионы", "Деньги", "Власть" публикуются на правах рекламы.
  • Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на "Интерфакс-Украина", EPA / UPG, строго воспрещается.
Яндекс.Метрика
bigmir)net TOP 100
X

Ошибка