СЕМЬ ДНЕЙ
6
БОЛЕЗНЕННЫЙ КОМПРОМИСС
Тезисы Пинчука вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Мы спросили у политиков: возможно ли в 2017 году примирение с Россией, в том числе и по “сценарию” Пинчука?
8
ВКЛЮЧИТЬ ВОЛЮ К ЖИЗНИ
Ольга Руднева, директор фонда АНТИСПИД
10
ДОЖДЯ НЕ БУДЕТ
Решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию исключить российский оппозиционный канал Дождь из перечня каналов в украинских кабельных сетях — обоснованно или это политический жест? Мнения политиков, медиаэкспертов, украинских и российских журналистов разделились
ФОТО НЕДЕЛИ
15
МОМЕНТ ПРОЩАНИЯ
Джо Байден 16 января в последний раз приехал в Киев в статусе вице-президента США. На многочисленных фото вместе с президентом Украины Петром Порошенко он улыбался и держался как закадычный друг
МИР
16
ТРАМП И АМЕРИКА: КТО КОГО?
Америка переживет правление Дональда Трампа благодаря системе сдержек и противовесов в государственной власти. А вот во внешней политике
у президента США будет куда больше свободы. Однако у нашей страны еще остается шанс сохранить поддержку Запада и свои интересы при изменении отношений между Россией и Штатами. Все зависит от политической воли украинского руководства
ТЕМА НОМЕРА
19
КРИВОГО ЗЕРКАЛА ОСКОЛКИ
Российская пропаганда оправдывает войну на востоке и аннексию Крыма. Ее усилиями уже частично испорчен имидж нашей страны в Европе. Чем Украина может на это ответить? Почему контрпропаганда не срабатывает ни у нас, ни в ЕС и США?
ДЕНЬГИ
24
ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ?
2017 год не будет для украинской экономики провальным, но не станет и прорывным. Главные задачи страны по выведению отечественной экономики
из пике — удержать национальную валюту, не допустить галопирования инфляции и продолжить выполнять требования международных финансовых институтов. И не проиграть войну
СТРАНА
28
ЛОВУШКА ПАТРИОТИЗМА
Продолжающийся уже почти три года вооруженный конфликт на востоке страны породил множество этических вопросов. Военные и гражданские люди решают их по-разному и часто каждый по-своему. Но и священники, от которых многие ожидают получить ориентир в решении моральных дилемм, также не всегда действуют непротиворечиво и понятно для мирян
30
ВЛАСТЕЛИНЫ СЕТЕЙ
Для украинских политиков соцсети давно не в диковинку: в Фейсбуке присутствуют аккаунты всех лидеров крупнейших партий, где они собрали многотысячную аудиторию. Корреспондент решил изучить, насколько значим в наших реалиях этот инструмент и насколько эффективно его используют в Украине
32
ТОП-20 ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ, ПИШУЩИХ О ПОЛИТИКЕ
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УКРАИНА В ПЛЕНУ ОШИБОЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Лидер партии Социалисты, экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара — о том, какими должны быть национальные
приоритеты во внутренней и внешней политике
37
КОСМИЧЕСКАЯ УКРАИНА ГЛАЗАМИ ИЛОНА МАСКА
Что ждет Украину, одну из десяти космических стран мира, в условиях, когда космические программы перестали быть исключительно привилегией богатых
государств и постепенно осваиваются частными компаниями
ЖИЗНЬ
42
НЕРЕАЛЬНО
Украину знают как колыбель более десятка компьютерных игр, ставших легендой. А число компаний, создающих игровые проекты, перевалило за сотню.
Во что будем играть в новом сезоне?
КУЛЬТУРА
45
ВЗОРВАТЬ ИНТЕРНЕТ
Андрей Орлов, Орлуша — о поэтах, копирайтерах, европейской идее и русском мире
СПОРТ
49
НУЖЕН ИМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Бывшие звезды чемпионата Украины по футболу переезжают в зарубежные чемпионаты, не оставляя без внимания даже не слишком перспективные варианты