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ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Журнал №1
1(743)
29 ДЕКАБРЯ 2016
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ПЕРВЫЙ ПЛАН
18
УВИДЕТЬ ПРОСТОГО УКРАИНЦА
Глава фракции Самопомiч Олег Березюк — о том, почему власть препятствует преобразованиям в стране и какие вызовы и надежды готовит украинцам будущий год
СТРАНА
23
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОРОШЕНКО
Неудачи на пути евроинтеграции и провал реформ могут толкнуть Украину на путь авторитаризма. Но этот сценарий, который сегодня уже всерьез обсуждают эксперты, грешит изъянами как для страны, так и для самого Президента
29
МИНСК НАВЫВОРОТ
Международное сообщество требует реализации Минских соглашений. Сейчас кажется, переговоры зашли в тупик, ситуация патовая. Но 2017-й может все кардинально изменить
34
КАК ВОЗРОДИТЬ СТРАНУ
Александр Соловьев — о том, почему сейчас в политику идут люди, никогда ранее ею не интересовавшиеся
ЖИЗНЬ
35
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Судьбы украинских политзаключенных находятся в руках одного человека. Пока он сидит в Кремле, они содержатся в нечеловеческих условиях, а переговоры об их освобождении и обмене срываются
40
НЕЗАМЕТНЫЙ ТРИУМФ
Пока государство пытается спасти финансово-промышленные гиганты, терпящие убытки в разгар великой украинской депрессии, малый и средний бизнес, по природе более гибкий и быстро развивающийся, привлекает иностранных инвесторов и осваивает зарубежные рынки
44
Я ГЕНИАЛЕН! АБСОЛЮТНО
Александр Меламуд рассказывает о том, зачем преуспевающему девелоперу пробовать себя в шоу-бизнесе и каким должен быть настоящий новогодний подарок
СПОРТ
48
НЕ ЛОТЕРЕЯ СПОРТПРОГНОЗ
Каких событий ждать в мире спорта в 2017-м. Россия потеряет чемпионат мира, Владимир Кличко закончит с боксом, а футбольный клуб Днепр испарится
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ВИДЕО

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Сутки в АТО: ракетные обстрелы и раненый ребенок
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В Румынии на Дунае замерз корабль
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Две россиянки попросили статус беженцев в Украине
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Капитан ВСУ погиб в Новоалександровке
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В Ватикане открыли посольство Палестины
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1939759.jpg
В ДНР собираются глушить сигнал украинского радио
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1939754.jpg
Семь граждан стран СНГ погибли в ДТП в России
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1939750.jpg
Водитель вез в Донецк 200 кг колбасы в бензобаке
http://kor.ill.in.ua/m/140x90/1939744.jpg
Сутки в АТО: Десятки обстрелов, есть потери
Журнал Корреспондент
№1(743)
от 29 ДЕКАБРЯ 2016
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