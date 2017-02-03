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ПЕРВЫЙ ПЛАН

18 СВІДОМІ ПО-СПРАВЖНЬОМУ Народний депутат, антикорупціонер Єгор Соболєв вважає, що зусиль держави замало для подолання корупції. Тому він покладає чималу надію на громадськість, яка дотисне люстрацію та розслідування щодо незаконних статків посадовців, якщо влада вирішить свідомо спасувати

СТРАНА

23 ХУНТА НАМ ПОМОЖЕТ Единственное оправдание сворачиванию демократии, которое примет общество, — это реформы и борьба с коррупцией. Но украинцы готовы терпеть сильную авторитарную власть только на первых порах и при быстрых результатах

МИР

28 ЯЛТИНСКИЙ СГОВОР Судьба послевоенного мира 72 года назад решалась в Крыму. Параллели с современными событиями здесь очевидны

ДЕНЬГИ

34 КОЛЕСО РАЗДОРА Хроника и причины конфликта между руководителями Мининфраструктуры и Укрзалiзницi

ЖИЗНЬ

38 ВОЙНА ЖЕНСКОГО РОДА Женщины в зоне АТО страдают от давления и притеснений. Вдобавок им психологически труднее — из-за невозможности изменить ситуацию

41 РЕБЕНОК НА ТРОИХ Украинские медики сделали переворот в репродуктивной медицине — помогли родиться малышке с ДНК сразу от трех человек

СПОРТ

44 NO PASARAN Трансфер футболиста сборной Украины Романа Зозули из клуба Бетис в команду Райо Вальекано вызвал политический скандал европейского масштаба

КУЛЬТУРА

46 ЛУЧШЕЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ Режиссер Наталья Гарсия — о своем фильме Иллюзия любви, французском кино и украинцах